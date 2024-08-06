Заявление омбудсмена Азербайджана

В результате политики этнической чистки, осуществляемой Арменией, нарушены фундаментальные права и свободы азербайджанцев, говорится в обращении уполномоченного по правам человека Азербайджана Сабины Алиевой (омбудсмен) по случаю 33-й годовщины депортации последних азербайджанцев с территории Армении.

Отмечается, что международная общественность должна принять необходимые меры для обеспечения прав азербайджанцев, депортированных с территории современной Армении, создать условия для их безопасного возвращения на родные земли и оказать серьезное давление на эту страну для устранения исторической несправедливости.

Согласно информации, омбудсмен подготовила специальные отчеты и видеоматериалы о преступлениях на почве ненависти и разжигании ненависти, совершенных Арменией против азербайджанцев, и представила их в соответствующие международные организации.