Путин разрешил полиции выдворять мигрантов

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве МВД выдворять из страны иностранных граждан за ряд правонарушений без решения суда. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Проект федерального закона направлен на унификацию механизмов депортации и административного выдворения иностранных граждан и сосредоточение полномочий по их высылке у органов внутренних дел (полиции)», - говорится в пояснении.

Согласно документу, сотрудники полиции могут самостоятельно принять решения о выдворении иностранных граждан из страны за административные правонарушения, в том числе за перевозку наркотиков, употребление алкоголя в общественных местах, а также пропаганду педофилии и нетрадиционных сексуальных отношений, миссионерство с нарушением законодательства о свободе совести и вероисповедания.

Новые меры вступят в силу спустя 180 дней после подписания закона, до этого принимать решения об административном выдворении иностранцев могут только судьи и пограничники.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что новый режим будет задействован в отношении тех мигрантов, чьи документы истекли или были аннулированы, или если они совершили правонарушение: «Иностранцев будут вносить в специальный реестр, а сами они должны будут информировать о своем местоположении сотрудников полиции».

В июне 2024 года Госдума одобрила пакет законопроектов, ужесточающих контроль в сфере миграции.