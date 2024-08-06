Хасрат Джафаров после завоевания олимпийской медали: «Над сборной Азербайджана по борьбе сгущались черные тучи…»

«Смог взять бронзу! Спасибо всем тем, кто меня поддерживал, - говорит борец. - Конечно, хотел стать чемпионом. Золото - это другое. Но все же хорошо, что возвращаюсь домой не с пустыми руками.

Над нашей борцовской командой сгущались черные тучи. К счастью, смог завоевать первую медаль. Надеюсь, после этого медали пойдут. А сам, надеюсь, смогу взять золото через четыре года в Лос-Анджелесе».

Напомним, вчера Хасрат одержал победы над Мохамедом Эльсайедом из Египта и молдаванином Валентином Петичем, но уступил в полуфинале азербайджанцу из Украины Пярвизу Насибову. А сегодня в схватке за бронзу Хасрат легко разобрался с киргизом Амантуром Исмайловым.