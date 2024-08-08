Суд вернул Сафарли часть имущества

В Бакинском апелляционном суде рассмотрена жалоба бывшего исполнительного директора ныне упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ Вугара Сафарли о возврате его имущества, конфискованного по уголовному делу.

Как сообщил haqqin.az адвокат Сафарли Хикмят Алиев, его подзащитный получил назад часть конфискованного имущества. Также из-под конфискации были выведены два дома Намика Гаджиева, который был привлечен к уголовной ответственности вместе с Вугаром Сафарли. Также были выведены из конфискации 50 тысяч манатов, которые Шахин Ибрагимов внес на депозитный счет Генпрокуратуры в качестве возмещения ущерба.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Сафарли к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.

Директор ООО Portos Надир Мамедов был приговорен к 6 годам лишения свободы. Другим обвиняемым Тельману Таирову, Шахину Ибрагимову и Адаляту Велиеву было назначено условное наказание.

Кроме того, по приговору суда имущество В.Сафарли, средства на банковских счетах его и сына были конфискованы в пользу государства.

Недовольный приговором, осужденный подал апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд оставил приговор суда первой инстанции в силе. Позже В.Сафарли и члены его семьи обратились с кассационной жалобой в Верховный суд.

Отметим, что ООО Portos было зарегистрировано на имя Гюляр Велиевой - невестки бывшего заведующего отделом по общественно-политическим вопросам Администрации президента Али Гасанова. Позже компанию возглавил Надир Мамедов. ООО выступило подрядчиком строительства «Дома журналистов».