Госслужащих будут наказывать за пропуск молитв

Талибы будут наказывать государственных служащих в Афганистане за пропуск молитв. Об этом говорится в последнем указе верховного лидера Талибана Хайбатуллы Ахундзаде, касающемся толкования ислама.

Хайбатулла Ахундзаде издал указ, согласно которому госслужащие, постоянно пропускающие коллективные молитвы без уважительной причины, будут подвергаться наказанию в соответствии с ханафитским правом.

Журналисты поясняют, что, согласно указу, все служащие и чиновники государственных департаментов должны совершать пять ежедневных молитв в установленное время.