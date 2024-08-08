62-летний Том Круз исполнит опасный трюк на церемонии закрытия Олимпиады

Знаменитый голливудский актер Том Круз исполнит опасный трюк в стиле фильма «Миссия невыполнима» на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже, которая состоится 11 августа.

62-летний актер спустится на веревке с крыши стадиона «Стад де Франс» на поле арены, держа в руках олимпийский флаг. Перед этим будет показан заранее записанный короткий видеоролик, во время которого Круз перелетит с флагом на самолете через Атлантический океан.

«Олимпиада - это потрясающе. Отличные истории, великие спортсмены. То, что спортсмены выполняют на соревнованиях, невероятно. Им присуще чувство выполненного долга», - приводит слова актера The Sun.

Ранее Том Круз был участником эстафеты олимпийского огня на Играх 2004 года в Афинах.