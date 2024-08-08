У Зеленского не увидели смысла в переговорах с Россией

Ермак подчеркнул, что Киев сейчас не видит смысла в прямых переговорах с Москвой. По его словам, такие переговоры на сегодня не существуют, и Украина не видит в них результата, который бы ей был нужен.

Относительно участия представителя России во втором Саммите мира, Ермак отметил, что такая возможность есть. Однако он подчеркнул, что это не означает начало переговоров с Россией. На вопрос о возможном участии президента России Владимира Путина Ермак ответил, что рано об этом говорить.

«При этом президенте (Владимире Зеленском) никогда не будет нового «Минска» и чего-то такого, что не примет украинское общество», - подчеркнул глава Офиса.