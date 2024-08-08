ОАЭ ужесточают санкции против России

Объединенные Арабские Эмираты запретили танкерам «теневого флота» России заходить в свои порты. Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, речь идет о запрете на вход танкеров под флагом африканской страны Эсватини, не имеющей выхода к морю.

Ранее ОАЭ запретили принятие в порты танкеров под флагом Камеруна. Танкеры, ходящие под обоими флагами, перевозили российскую нефть в обход санкций.