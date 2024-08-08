Украина опять попросила США, Вашингтон не разрешил

Украинские чиновники просят США разрешить им использовать ракеты дальнего радиуса действия ATACMS. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник в Киеве.

По словам источника, это позволит Киеву сохранить за собой часть Курской области: «Это даст необходимые рычаги воздействия для переговоров с Россией – в этом вся суть».

В Пентагоне в ответ на это заявили, что «по-прежнему не поддерживают удары ВСУ американским оружием вглубь территории России».