Американский генерал вновь в Израиле

Глава Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) генерал Майкл Курилла прибыл 8 августа с краткосрочным визитом в Израиль – всего через три дня после его предыдущего приезда, сообщает издание Ynet.

Как и в прошлый раз, Курилла встретился в военном комплексе Кирия в Тель-Авиве с начальником Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Герци Халеви и другими высшими офицерами.

Стороны обсудили сотрудничество и возможную совместную операцию против «Хезболлы», а также региональную военную коалицию против Ирана. После этого американский генерал сразу покинул Израиль.