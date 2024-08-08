В частности, 21-летний классик внес ясность в тему взаимоотношений с азербайджанским борцом Пярвизом Насибовым, представляющим Украину. Вчера он победил Хасрата в полуфинале, а сегодня проиграл иранцу в схватке за золото и стал серебряным призером.

Во время вчерашнего полуфинального поединка чувствовались недружелюбие и напряженность в отношениях между двумя спортсменами, которые обсуждалась и со стороны болельщиков. Кроме того, на январском турнире в Загребе Джафаров и Насибов также встретились в полуфинале, и там украинский азербайджанец одержал досрочную победу, после чего протянул руку лежащему Хасрату, но тот отказался от помощи соперника.

Однако сегодня на пьедестале почета Джафаров и Насибов фотографировались вместе. Недопонимание между двумя азербайджанскими борцами устранено?

«Просто я не люблю проигрывать, - объясняет Хасрат. - Не могу приятно общаться со спортсменом, которому я проиграл. Поэтому вчера выглядело так, что мы с Насибовым в плохих отношениях. На самом деле между нами нет никаких проблем».