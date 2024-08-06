Украина готовит более крупное наступление

Украинские военные взяли под контроль 100 кв. км российской территории и захватили в плен сотни российских солдат, сообщает The Washington Post со ссылкой на украинский источник. По данным издания, в операции на Курщине задействованы около тысячи солдат из элитных штурмовых бригад ВСУ с американской и немецкой бронетехникой и танками.

Как заявил провоенный блогер Юрий Подоляка, на днях произойдет новое, более мощное наступление ВСУ.

«Это не конец боев в нашем пограничье. Судя по всему, уже завтра-послезавтра мы с вами будем говорить о другом активном новом-старом направлении, где противник уже почти готов начать еще одну наступательную операцию. Гораздо большими силами», – заявил Подоляка.