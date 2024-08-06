Российский олигарх призвал немедленно прекратить войну

Издание утверждает, что Дерипаска назвал войну в Украине «безумной», а также раскритиковал военные расходы России. «Если вы хотите остановить войну, сначала нужно прекратить огонь», — сказал бизнесмен, призвав к «немедленному безоговорочному прекращению огня».

Nikkei Asia называет Дерипаску «близким к Путину олигархом». На вопрос журналистов, какие у него сейчас отношения с президентом России, бизнесмен сказал: «Никаких изменений нет».

«Они [Кремль] меня не трогают, а мы [бизнесмены] не касаемся политики», — цитируем издание бизнесмена.

Олег Дерипаска не раз высказывался о войне в Украине. 2 апреля 2022 года он писал в своем телеграм-канале, что «это безумие, как мне кажется, нужно заканчивать уже сейчас». Financial Times со ссылкой на источники писала в том же году, что российские суды арестовали активы Дерипаски на миллиард долларов после того, как Кремль попросил бизнесмена прекратить критиковать войну в Украине. Позже Дерипаска также заявлял, что «колоссальной ошибкой будет уничтожить Украину».