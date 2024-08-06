Иранцы пытаются вербовать израильтян

В последние месяцы сотрудники иранской разведки связывались с израильскими гражданами в соцсетях, пытаясь завербовать их для выполнения различных задач в Израиле. Об этом сообщили в Службе общей безопасности Израиля (ШАБАК).

Отмечается, что с помощью соцсетей иранские спецслужбы пытались заполучить информацию о рядовых гражданах и высокопоставленных государственных чиновниках.

Помимо этого, гражданам поручали выполнять задания, такие как закладка наличных в тайники в Иерусалиме и Тель-Авиве, нанесение ущерба имуществу, поджог лесов и вывешивание в общественном пространстве провокационных объявлений.