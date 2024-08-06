Медали Олимпиады: Азербайджан - 24-й, Турция и Армения все еще без золота
У Азербайджана уже пять медалей на нынешней Олимпиаде. Два золота, серебро, бронза плюс еще одна награда, которую в пятницу оформит боксер Альфонсо Домингес. Он вышел в финал, так что в копилке сборной Азербайджана появится золото или серебро.
Но на данный момент в общекомандном медальном зачете у Азербайджана четыре медали. В таблице, где первостепенное значение имеют золотые награды, наша страна занимает 24-е место.
По количеству завоеванных медалей Азербайджан делит 37-е место с Гонконгом, Филиппинами, Данией, Грузией, ЮАР, Болгарией, Мексикой и Кыргызстаном. Все эти страны добыли в Париже по четыре награды различного достоинства.
Но вернемся к официальному медальному зачету, в котором важнейшее значение имеет количество золотых кругляшей. В Европе Азербайджан занимает 13-е место. На постсоветском пространстве уступаем Украине (3 золота – 3 серебра – 4 бронзы) и Узбекистану (3-0-2). Среди исламских стран проигрываем тому же Узбекистану и Ирану (2-2-2).
Если говорить о других соседних странах, то у Турции и Армении золотых медалей нет. Турция завоевала 2 серебра и 3 бронзы, у Армении – 2 серебра и 1 бронза. У упомянутой выше Грузии 1 золото, 2 серебра и 1 бронза.
Лидируют США (30-38-35). В первую тройку также входят Китай (29-25-19) и Австралия (18-14-13). Лучшая европейская команда – Франция (14-19-21). Она идет на 4-м месте.
Всего медали завоевали спортсмены 85 команд. Золото смогли взять представители 58 сборных.