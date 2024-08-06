Медали Олимпиады: Азербайджан - 24-й, Турция и Армения все еще без золота

У Азербайджана уже пять медалей на нынешней Олимпиаде. Два золота, серебро, бронза плюс еще одна награда, которую в пятницу оформит боксер Альфонсо Домингес. Он вышел в финал, так что в копилке сборной Азербайджана появится золото или серебро.

Но на данный момент в общекомандном медальном зачете у Азербайджана четыре медали. В таблице, где первостепенное значение имеют золотые награды, наша страна занимает 24-е место.

По количеству завоеванных медалей Азербайджан делит 37-е место с Гонконгом, Филиппинами, Данией, Грузией, ЮАР, Болгарией, Мексикой и Кыргызстаном. Все эти страны добыли в Париже по четыре награды различного достоинства.

Но вернемся к официальному медальному зачету, в котором важнейшее значение имеет количество золотых кругляшей. В Европе Азербайджан занимает 13-е место. На постсоветском пространстве уступаем Украине (3 золота – 3 серебра – 4 бронзы) и Узбекистану (3-0-2). Среди исламских стран проигрываем тому же Узбекистану и Ирану (2-2-2).