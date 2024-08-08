Украина бомбит Липецк видео, обновлено

В Липецкой области под ударом военный аэродром. 

Об этом сообщает близкий к российским спецслужбам канал ВЧК ОГПУ.

Позже информацию подтвердил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов: "Детонация взрывоопасных объектов произошла в Липецкой области вдали от гражданских строений, на месте работают экстренные службы", цитирует губернатора РИА Новости.

По информации, украинские беспилотники повредили объекты энергетической инфраструктуры, есть нарушения электроснабжения в области.