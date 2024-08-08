Сегодня в борьбу на Олимпиаде вступит групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике.

Квалификация с участием 14 команд начнется на Arena Porte de La Chapelle в 12:00 по бакинскому времени. Команда Азербайджана в составе Гюллю Агаларзаде, Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой и Зейнаб Гумматовой будет выступать под вторым номером. Наши гимнастки выйдут на ковер после сборной Китая. Сначала будет исполнено упражнения с пятью обручами, а затем – с тремя лентами и двумя мячами.

По итогам двух упражнений восемь лучших групп выйдут в субботний финал. Помимо Азербайджана и Китая, право выступать на Олимпиаде получили Франция, Украина, Германия, Болгария, Мексика, Бразилия, Испания, Узбекистан, Египет, Италия, Австралия и Израиль.

Групповая команда Азербайджана в третий раз выступает на Олимпийских играх. В Пекине-2008 групповички заняли 7-е место, а в Токио-2020 – 10-е.