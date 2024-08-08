Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 05:00

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что у государств Центральной Азии возникла необходимость объединения в сфере оборонной политики. «На фоне сохранения сложной военно-политической обстановки по периметру Центральной Азии возникает необходимость кооперации в сфере оборонной политики и безопасности. Особую актуальность приобретает создание региональной архитектуры безопасности, в том числе посредством разработки каталога рисков безопасности для Центральной Азии и мер их предупреждения», — говорится в статье Токаева, опубликованной на днях в газете «Казахстанская правда». Касым-Жомарт Токаев – дипломат опытнейший, по классу значительно превосходящий его коллег из нынешнего российского МИДа. Поэтому он прекрасно умеет в сигналы, которые умным достаточны, а остальным и придраться не к чему. Не случайно его программная статья называется «Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию». То есть – с одной стороны регион стоит на пороге ренессанса, иными словами – возрождения его геополитического значения в условиях происходящих изменений мирового порядка.

А с другой – излагается видение правящих в Казахстане политических элит на то, какие меры необходимы для обеспечения того, чтобы этот процесс принял устойчивый характер и привел к процветанию не только Казахстана, но и всего региона. И в ней, этой статье, Касым-Жомарт Токаев говорит, что у государств Центральной Азии возникла необходимость объединения в сфере оборонной политики. Причем, президент Казахстана говорит о «периметре» Центральной Азии. То есть, о северной ее стороне и каталоге исходящих с этого направления угроз, к которым нужно так же готовиться, как и к угрозам с остальных сторон. Что вполне логично. Поскольку один из главных вопросов, которые почти шепотом, «на политических кухнях» обсуждают сегодня элиты центральноазиатских государств заключается в следующем: а что будет, условно говоря, «в шесть часов вечера после войны», когда российско-украинский конфликт тем или иным образом завершится? Что Кремль будет делать дальше, куда направит свой взор? Вопрос далеко не праздный. Все развитие событий говорит о том, что для кремлевских элит мирное развитие России, восстановление ее экономики – совершенно не интересно. Иными словами, на мирные рельсы при нынешнем режиме Кремль не встанет, машина государственной агрессии запущена, ВПК не захочет лишаться свалившихся на него сверхдоходов, а нынешние участники СВО и прочие мелкие бенефициары войны не захотят возвращаться к скудным зарплатам.