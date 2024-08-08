Синвар хочет сделки с Израилем

Новый глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар проявил заинтересованность в достижении сделки с Израилем о прекращении огня и освобождении заложников до эскалации ситуации с Ираном. Об этом сообщил 12-й телеканал израильского телевидения со ссылкой на источники в ХАМАС.

По данным его собеседников, Синвар направил длинное послание представителям руководства движения, которые находятся за пределами сектора Газа. В нем он призывал их достичь договоренности с Израилем о прекращении огня до возможной атаки со стороны Ирана.

Как утверждают источники телеканала, у нового лидера движения нет хороших отношений с Тегераном, кроме того, он сталкивается с серьезным давлением со стороны военного руководства ХАМАС. По их данным, в своем послании Синвар также призвал находящихся в Катаре членов руководства не вмешиваться в переговорный процесс с Израилем: участвовать в нем могут только его заместитель Халиль аль-Хайя и член политбюро Гази Хамад, которые покинули сектор Газа и выехали в Бейрут незадолго до конфликта.