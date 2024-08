В Америке «вздохнули с облегчением»: рекордно вырос фондовый рынок

Согласно отчету Минтруда США, обнародованному в четверг, число новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе снизилось на 17 тыс., до 233 тыс. Аналитики в среднем ожидали сокращения количества заявок до 240 тыс., по данным Trading Economics. Статистика говорит о том, что число увольнений в Штатах остается низким, и рынок труда находится в довольно хорошем состоянии, отмечает Market Watch.

«Финансовые рынки вздохнули с облегчением после выхода данных о заявках в четверг, - говорит главный инвестиционный директор Fort Pitt Capital Group Дэн Ай. - Июльский отчет о безработице поставил под сомнение устойчивость рынка труда, однако теперь мы видим, что столь существенного спада на рынке, как можно было подумать, нет».

В число лидеров роста среди компаний Dow Jones по итогам торгов вошли бумаги Intel Corp. (+7,9%), Amgen Inc. (+3,9%), Salesforce Inc. (+3,8%), Boeing Co. (+3,5%), а также Caterpillar Inc. (+3,2%). Акции Eli Lilly and Co. подскочили в цене на 9,5%.

Индекс Dow Jones Industrial Average, по данным на закрытие рынка в четверг, поднялся на 683,04 пункта (1,76%) и составил 39446,49 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 119,81 пункта (2,3%) - до 5319,31 пункта. Nasdaq Composite вырос на 464,22 пункта (2,87%) и составил 16660,02 пункта.