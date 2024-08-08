В Анкаре в районе Полатлы пассажирский автобус врезался в опору моста, сообщают турецкие СМИ.

По словам губернатора Васипа Шахина, в ДТП погибли 10 человек, 26 получили ранения.

По предварительной информации, причиной аварии могла стать неисправность тормозной системы или засыпание водителя за рулем.

В регион направлено большое число пожарных, поисково-спасательных и медицинских бригад. Маршрут, где произошла авария, закрыт для движения.