Сотрудники Управления государственной дорожной полиции города Баку задержали водителя, не подчинившегося законным требованиям полиции «остановиться», что квалифицируется как автохулиганство. Его действия создали угрозу для жизни других участников дорожного движения.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, водитель автомобиля ВАЗ-2107 Эльшан Абдуллаев (1995 г.р.) был задержан на территории Насиминского района после того, как проигнорировал требование сотрудников полиции остановиться и продолжил опасные маневры.

Инцидент произошел накануне. В социальных сетях появилось видео с места происшествия. Во время задержания нарушитель оказал сопротивление. Материалы по делу направлены в суд.