Поставки азербайджанского газа в Европу растут

За первые семь месяцев 2024 года в Азербайджане добыто около 29,5 млрд кубометров природного газа, согласно данным Министерства энергетики.

Добыча газа с ключевых месторождений демонстрирует стабильный рост с общим увеличением объема на 1,3 миллиарда кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего объема добытого газа 7,7 млрд кубометров поступили с месторождений Азери - Чираг - Гюнешли (АЧГ), 16,5 млрд кубометров — с «Шахдениз», 0,9 млрд кубометров – с месторождения «Апшерон», 4,4 млрд кубометров были добыты по линии Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).