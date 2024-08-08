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Украина может обменять захваченные районы Курской области РФ на территории Харьковской. С таким утверждением выступил военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке. По его информации, ВСУ за последние сутки захватили еще восемь сел в Курской области, включая Гончаровку к западу от Суджи. «Из того, что мы видим сегодня, кажется возможным, что украинская армия захватит Суджу в ближайшие дни и даже сможет удерживать ее в течение непредсказуемого периода времени. Если это произойдет, она, возможно, сможет обменять ее на захваченные РФ районы Харьковской области или даже удерживать ее для торга на будущих переговорах», — пишет Рёпке.

Кроме того, российские и украинские паблики утверждают, что военная колонна ВС РФ была разбита ночью рядом с селом Октябрьское в Рыльском районе Курской области. Место удара находится в 30 км от границы и в 20 км до ближайшей точки, где согласно сообщениям российских военных блогов идут бои, – поселка городского типа Коренево. В сети распространилось видео последствий украинского удара по российской военной колонне, снятое утром 9 августа. На нем видны не менее 15 поврежденных грузовиков, в кузовах некоторых лежат тела убитых при ударе российских солдат. а также один автомобиль УАЗ «Буханка». По информации «Радио Свобода», за последние сутки украинские военные продвинулись более чем на 30 км вглубь Курской области по направлению к Курску от Суджи. Также сообщается о продвижении примерно на 7 км в сторону Льгова. Ближайшие к Курску места боестолкновений находятся менее чем в 50 км от областного центра. Расстояние от линии фронта до Льгова, откуда началась массовая эвакуация мирных жителей, сократилось до 10 км. МЧС России сообщило 9 августа, что обстановка в Курской области, где четвертый день идет наступление войск Украины, признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. «В области установлен федеральный уровень реагирования. Такое решение приняла правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на внеочередном заседании», — пишет МЧС в своем телеграм-канале.

* * * 11:07 Аналитики американского Института изучения войны предполагают, что отсутствие согласованной реакции России на украинское вторжение в Курскую область и скорость продвижения свидетельствуют о том, что украинские войска смогли достичь оперативной неожиданности. Об этом говорится в отчете ISW.