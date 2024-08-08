Украинцы идут на Курск? обновлено 12:30
Украина может обменять захваченные районы Курской области РФ на территории Харьковской. С таким утверждением выступил военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке.
По его информации, ВСУ за последние сутки захватили еще восемь сел в Курской области, включая Гончаровку к западу от Суджи. «Из того, что мы видим сегодня, кажется возможным, что украинская армия захватит Суджу в ближайшие дни и даже сможет удерживать ее в течение непредсказуемого периода времени. Если это произойдет, она, возможно, сможет обменять ее на захваченные РФ районы Харьковской области или даже удерживать ее для торга на будущих переговорах», — пишет Рёпке.
Кроме того, российские и украинские паблики утверждают, что военная колонна ВС РФ была разбита ночью рядом с селом Октябрьское в Рыльском районе Курской области. Место удара находится в 30 км от границы и в 20 км до ближайшей точки, где согласно сообщениям российских военных блогов идут бои, – поселка городского типа Коренево. В сети распространилось видео последствий украинского удара по российской военной колонне, снятое утром 9 августа. На нем видны не менее 15 поврежденных грузовиков, в кузовах некоторых лежат тела убитых при ударе российских солдат. а также один автомобиль УАЗ «Буханка».
По информации «Радио Свобода», за последние сутки украинские военные продвинулись более чем на 30 км вглубь Курской области по направлению к Курску от Суджи. Также сообщается о продвижении примерно на 7 км в сторону Льгова. Ближайшие к Курску места боестолкновений находятся менее чем в 50 км от областного центра. Расстояние от линии фронта до Льгова, откуда началась массовая эвакуация мирных жителей, сократилось до 10 км.
МЧС России сообщило 9 августа, что обстановка в Курской области, где четвертый день идет наступление войск Украины, признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. «В области установлен федеральный уровень реагирования. Такое решение приняла правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на внеочередном заседании», — пишет МЧС в своем телеграм-канале.
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Аналитики американского Института изучения войны предполагают, что отсутствие согласованной реакции России на украинское вторжение в Курскую область и скорость продвижения свидетельствуют о том, что украинские войска смогли достичь оперативной неожиданности. Об этом говорится в отчете ISW.
Отмечается, что украинская трансграничная механизированная наступательная операция в Курской области, начавшаяся 6 августа, продолжается в рамках украинских оперативных усилий на территории России. «ISW не будет давать оценок относительно намерений этой украинской операции, чтобы не поставить под угрозу оперативную безопасность Украины».
Как отмечают аналитики, Кремль почти наверняка будет пытаться вернуть российскую территорию в Курской области, которую захватили украинские войска, и остановить украинскую активность, поскольку значительное продвижение Украины вглубь России стало бы стратегическим ударом по многолетним усилиям президента России Владимира Путина, направленным на закрепление нарративов «российской стабильности, безопасности и геополитического возрождения».
«Путин, вероятно, считает, что он должен реагировать на угрозу гражданскому населению, чтобы заверить российскую общественность в том, что ситуация под контролем, и избежать значительного внутреннего недовольства», - говорится в отчете.
В обзоре также отмечается, что украинские официальные лица пока не комментируют непосредственно операцию, которая продолжается в Курской области. Президент Украины Владимир Зеленский заявил 8 августа, что Россия «принесла войну в Украину» и должна «почувствовать, что она сделала» в ответ. «Отсутствие согласованной реакции России на украинское вторжение в Курскую область и скорость продвижения украинских войск указывают на то, что украинские войска смогли достичь оперативной неожиданности вдоль границы с Россией», - говорится в сводке.
В отчете ISW сообщается, что геолокационные съемки и российские заявления указывают на то, что 8 августа украинские войска продолжили быстрое продвижение вглубь Курской области, и, как сообщается, они присутствуют на расстоянии 35 километров от международной границы с Сумской областью. Однако украинские силы, безусловно, не контролируют всю эту территорию.