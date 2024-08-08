Армия Израиля наступает в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) под командованием 98-й дивизии начала наступательную операцию в районе Хан-Юниса на юге сектора Газа после сообщения разведки о присутствии боевиков и их инфраструктуры в этом районе.
Боевые вертолеты и беспилотники ВВС ЦАХАЛ атаковали более 30 объектов ХАМАС в Хан-Юнисе, включая склады оружия и пункты сбора боевиков.
В ходе атак был ликвидирован ряд боевиков ХАМАС, которые вели снайперский и минометный огонь по израильским войскам и обстреливали территорию Израиля.