Громкие задержания в Таджикистане

Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон подтвердил, что в отношении бывшего министра иностранных дел республики 75-летнего Хамрохона Зарифи, а также экс-главы Верховного совета, который в 1991-1992 годах исполнял обязанности президента, 73-летнего Акбаршо Искандарова и еще других политиков возбуждены уголовные дела.

"В отношении Усмонзоды, Хакимова, Комилзоды, Искандарова, Зарифи и нескольких других человек возбуждены уголовные дела, которые находятся на стадии предварительного расследования в Генпрокуратуре. В связи с сохранением тайны следствия никакой информации я предоставить не могу", - сказал генпрокурор на пресс-конференции.

Других подробностей он не привел, указав лишь, что тот, "кто предает нацию, президента страны, ответит перед законом, независимо от того, какую должность занимает или занимал".