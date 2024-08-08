На Али Керимли подали в суд

Против председателя Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли возбуждено уголовное дело. Об этом Керимли сообщил на своей странице в соцсетях.

Подготовительное заседание суда по делу назначено на 13 августа в 11:00 в Насиминском районном суде. По словам Керимли, в отправленном из суда уведомлении не указано, кем и по какому поводу выдвинуто обвинение. Личность заявителя на электронном портале суда не указана.