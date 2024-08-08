На Али Керимли подали в суд
Против председателя Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли возбуждено уголовное дело. Об этом Керимли сообщил на своей странице в соцсетях.
Подготовительное заседание суда по делу назначено на 13 августа в 11:00 в Насиминском районном суде. По словам Керимли, в отправленном из суда уведомлении не указано, кем и по какому поводу выдвинуто обвинение. Личность заявителя на электронном портале суда не указана.
Как стало известно haqqin.az, на Али Керимли подал в суд некий Айдын Алиев, который ранее был исключен из рядов ПНФА. Об этом сам «экс-фронтовик» сообщил в соцсетях. По его словам, на съезде ПНФА в 2015 году он был избран членом, а затем председателем Контрольно-ревизионной комиссии. В 2019 году решением общего собрания президиума Верховного меджлиса ПНФА Айдын Алиев был исключен из рядов партии. На основании жалобы А.Алиева суд признал итоги съезда ПНФА, состоявшегося 24 июня прошлого года, недействительными.
На странице в социальной сети председателя ПНФА также говорится, что Айдын Алиев был исключен из рядов партии, впоследствии восстановлен в ее рядах решениями суда, решения, принятые на съезде, на основании жалобы бывшего «фронтовика» признаны недействительными.