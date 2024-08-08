Израиль обеспокоен

Арабские страны не демонстрируют стремление помочь Израилю в отражении возможной атаки со стороны Ирана, и израильская сторона обеспокоена таким развитием событий, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источник.

"Иордания и Саудовская Аравия заявили, что не хотят превращения своего воздушного пространства в зону боев. Египет объявил, что не будет принимать участие в отражении иранской атаки. По словам высокопоставленного представителя израильских властей, который ранее помогал создавать региональную коалицию (в связи с предыдущим ударом Ирана), такие официальные заявления вызывают беспокойство. Он признал, что Израиль, имея дело с перспективой полномасштабной войны, действует в основном в одиночку", - передает The Washington Post.

Источник добавил, что хотя страны региона хотят сдержать рост ракетного потенциала Ирана, их связи с Израилем остаются хрупкими.