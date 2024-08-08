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Азербайджан и страны Центральной Азии являются единым историко-культурным и геополитическим пространством, имеющим возрастающее стратегическое значение. Наши народы объединяют многовековая история, культура, религия и общие ценности. Так сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая на встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики в столице Казахстана Астане. По словам президента Азербайджана, «одним из проявлений наших братских отношений является помощь в восстановлении освобожденных от армянской оккупации территорий Карабаха. В период почти 30-летней оккупации Армения уничтожила 9 городов и сотни населенных пунктов на этих территориях. В настоящее время на освобожденных территориях проводятся широкомасштабные восстановительные работы и осуществляется процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои исконные земли».

Глава государства отметил в своем выступлении, что нарастающие в мире угрозы и вызовы требуют большего укрепления сотрудничества между нашими странами в сфере обороны и безопасности. В этом контексте хотел бы особо подчеркнуть проведенные в прошлом месяце в Казахстане международные оперативно-тактические командно-штабные учения «Бірлестік-2024», в которых принял участие и Азербайджан. Также показателем развития отношений в этой сфере является обучение курсантов из стран Центральной Азии в военных учебных заведениях Азербайджана. «Азербайджан заинтересован в тесном сотрудничестве со странами Центральной Азии… Одним из важных направлений нашего взаимодействия также является сотрудничество в транспортно-транзитной сфере. Увеличение пропускной способности железной дороги Баку – Тбилиси - Карс с 1 миллиона до 5 миллионов тонн, мероприятия по повышению годовой пропускной способности международного торгового порта Алят с 15 миллионов до 25 миллионов тонн, заказы новых судов для торгового флота Азербайджана на Каспии, а также инфраструктурные проекты, реализуемые в странах Центральной Азии, еще больше повышают практическую значимость Срединного коридора», - сказал президент Азербайджана. Ильхам Алиев указал в своем выступлении и на то, что «активно реализуются инвестиционные проекты с Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном. Уже созданы Азербайджано-казахский, Азербайджано-кыргызский и Азербайджано-узбекский совместные инвестиционные фонды».

* * * 13:15 Как уже сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие во встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики в Астане. Глава азербайджанского государства выступил на мероприятии. Также в Астане состоялась торжественная церемония вручения президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву «Почетного знака глав государств Центральной Азии». В мероприятии приняли участие Ильхам Алиев и другие главы государств.