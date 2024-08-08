Полуфинал Олимпиады: Мешвилдишвили против Петриашвили, Азербайджан против Грузии фото, обновлено
Соперником Георгия Мешвилдишвили в полуфинале будет грузин, представляющий Грузию, Гено Петриашвили.
Если 32-летний Мешвилдишвили является скромным бронзовым призером чемпионата Европы, то его 30-летний оппонент выигрывал чемпионаты мира и Европы, является серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио и бронзовым медалистом Рио-2016.
*** 15:04
Георгий Мешвилдишвили (125 кг) вышел в полуфинал олимпийского турнира!
В четвертьфинале он легко разобрался с монголом Лхагвагерелом Мунхтуром – 12:2.
*** 14:42
Туран Байрамов (74 кг) упустил на последних секундах победу над албанцем Черменом Валиевым – 3:4.
*** 14:15
Георгий Мешвилдишвили (125 кг) стартовал с уверенной победы над Диааельдином Абдельмотталебом из Египта – 4:0.
Его соперником в четвертьфинале будет монгол Лхагвагерел Мунхтур.
*** 13:20
На олимпийских соревнованиях по борьбе сегодня начинают выступление еще два азербайджанских вольника.
Туран Байрамов (74 кг) стартует в 1/8 финала схваткой против Чермена Валиева из Албании. А Георгий Мешвилдишвили (125 кг) начнет олимпийский турнир поединком с Диааельдином Абдельмотталебом из Египта.
Пока у азербайджанских вольников на Олимпиаде медалей нет. Вчера первую награду в борцовских соревнованиях завоевал классик Хасрат Джафаров (67 кг). Он стал бронзовым призером.