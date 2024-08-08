Соперником Георгия Мешвилдишвили в полуфинале будет грузин, представляющий Грузию, Гено Петриашвили.

Если 32-летний Мешвилдишвили является скромным бронзовым призером чемпионата Европы, то его 30-летний оппонент выигрывал чемпионаты мира и Европы, является серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио и бронзовым медалистом Рио-2016.

*** 15:04

Георгий Мешвилдишвили (125 кг) вышел в полуфинал олимпийского турнира!

В четвертьфинале он легко разобрался с монголом Лхагвагерелом Мунхтуром – 12:2.