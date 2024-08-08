Россия отвечает ударом по гипермаркету: много жертв видео; обновлено 14:39
Российские военные нанесли удар по Константиновке в Донецкой области, в частности, попали в супермаркет – там бушует пожар.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что погибли четыре человека и 24 получили ранения. Под завалами находятся люди.
«Константиновка, Донецкая область. Удар российских террористов по обычному супермаркету и почте. Люди под завалами. Продолжается спасательная операция, и будет сделано все, чтобы спасти людей. По состоянию на это время известно о четырех погибших. Мои соболезнования родным и близким. По меньшей мере 24 человека ранены», - говорится в публикации президента Украины.
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Россияне ударили по гипермаркету в Константиновке Донецкой области, сообщают украинские телеграм-каналы.
Последствия обстрела уточняются.
August 9, 2024