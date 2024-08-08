Японские ультраправые митинговали у посольства России

Токийская полиция выставила кордоны, не позволяя митингующим подходить непосредственно к зданию российской дипмиссии. Сами активисты скандировали антироссийские лозунги и требовали от РФ вернуть «северные территории» (так в Японии называют Курильские острова). Об этом сообщает ТАСС.

Возле посольства России в Японии прошел митинг ультраправых активистов. Он был приурочен к годовщине вступления СССР в войну с Японией 9 августа 1945 года.

Ультраправые активисты использовали автомобили с громкоговорителями. Оказавшихся поблизости от акции российских граждан сотрудники полиции просили быть осторожнее и не приближаться к митингующим.

Сообщается, что на ближайшую к посольству улицу активистов пропускали по трое, без громкоговорителей. Им разрешили только развернуть транспаранты. Один из протестующих подошел к самому зданию посольства передать петицию с их требованиями. Все это время их сопровождал отряд полиции.

Подобные акции ультраправые японские активисты традиционно проводят в годовщину вступления СССР в войну и в День северных территорий. Последний ежегодно отмечается 7 февраля с 1981 года в честь заключения Симодского трактата о торговле и границах, подписанного Японией и Российской империей в 1855 году. Согласно документу, острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи переходили Японии, остальные острова Курильской гряды признавались российскими.