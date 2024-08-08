Кандидат в президенты США Камала Харрис опережает кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США с результатом 42% против 37%. Об этом сообщает Reuters.

Согласно результатам опроса Ipsos, Харрис увеличила свое преимущество с июля, когда в опросе ее отрыв от Трампа составил 37% против 34%.

Общенациональный опрос, проведенный с 2 по 7 августа среди 2045 взрослых американцев, также показал, что 4% опрошенных поддерживают независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего, что на 6% меньше по сравнению с июлем.

В отдельном опросе Ipsos выяснилось, что Харрис опережает Трампа в ключевых штатах, где выборы будут наиболее напряженными, – Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин. В этих штатах Харрис получает 42% голосов по сравнению с 40% у Трампа.