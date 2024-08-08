Starship готов к пятому полету

Космический корабль Starship с ракетой-носителем Super Heavy, создаваемых для пилотируемых полетов на Луну, готов к проведению пятого по счету тестового орбитального полета, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Дата запуска пока не определена. Она зависит от разрешения Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Напомним, что четвертый запуск самой большой в мире ракеты Starship прошел 6 июня. После одного витка вокруг Земли корабль приводнился в районе Индийского океана.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Starship и носителя Super Heavy. Ее высота превышает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Первый успешный запуск ракеты был осуществлен в марте. Предыдущие три окончились неудачей.