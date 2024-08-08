МАГАТЭ следит за ситуацией в Курской области

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) внимательно следит за ситуацией в Курской области и на территории Курской атомной электростанции (АЭС) после ухудшения ситуации в Курской области. Об этом 9 августа заявили в пресс-службе МАГАТЭ.

«МАГАТЭ имеет каналы связи с обеими сторонами конфликта. На данный момент нет причин для беспокойства в отношении ядерной безопасности», — указали в организации.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что все атомные электростанции, независимо от места их расположения, никогда не должны становиться объектом вооруженного нападения, добавили в пресс-службе.