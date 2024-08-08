В рамках программы «Великое возвращение» на освобожденные от оккупации территории Министерство здравоохранения продолжает проводить различные медицинские осмотры среди граждан, а также информационно-просветительские акции по пропаганде здорового образа жизни.

Основной целью мероприятия является оценка состояния здоровья граждан, проживающих в Лачинском районе, и при необходимости проведение лечебно-реабилитационных мероприятий. Кроме того, акция направлена на восстановление функциональных возможностей граждан и повышение качества жизни использованием программ посттравматической реабилитации, а также проведение информационно-просветительских мероприятий по защите населения от травматических повреждений и предотвращению подобных проблем в будущем.

Гражданам, имеющим проблемы со здоровьем, были предоставлены профессиональные медицинские консультации и назначено соответствующее лечение.