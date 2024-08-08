Минздрав организовал в Лачине очередное медицинское обследование населения фото
В рамках программы «Великое возвращение» на освобожденные от оккупации территории Министерство здравоохранения продолжает проводить различные медицинские осмотры среди граждан, а также информационно-просветительские акции по пропаганде здорового образа жизни.
Очередное подобное мероприятие состоялось 9 августа. Медицинский персонал Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Минздрава провел в городе Лачине обследование граждан.
Основной целью мероприятия является оценка состояния здоровья граждан, проживающих в Лачинском районе, и при необходимости проведение лечебно-реабилитационных мероприятий. Кроме того, акция направлена на восстановление функциональных возможностей граждан и повышение качества жизни использованием программ посттравматической реабилитации, а также проведение информационно-просветительских мероприятий по защите населения от травматических повреждений и предотвращению подобных проблем в будущем.
Гражданам, имеющим проблемы со здоровьем, были предоставлены профессиональные медицинские консультации и назначено соответствующее лечение.
Помимо этого, проводилась диагностика заболеваний позвоночника, болезней нервной системы, опорно-двигательного аппарата, всех видов травматологических и ортопедических заболеваний. Врачи и физиотерапевты НИИ травматологии и ортопедии дали участникам мероприятия рекомендации, которые помогут быстро и эффективно реабилитировать здоровье.
В целом, в рамках акции свыше 150 граждан прошли общий медицинский осмотр.
Следует отметить, что Министерство здравоохранения планирует регулярно проводить медицинские осмотры и информационно-просветительские мероприятия на освобожденных от оккупации территориях.