Путин снова созывает Совбез фото
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
В совещании приняли участие председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, помощник президента Николай Патрушев.
На совещании, как сообщается, обсуждалась «борьба с терроризмом», с докладом выступил глава ФСБ.