Байден разочарован действиями Грузии

Президент США Джо Байден заявил, что разочарован антидемократическими действиями грузинского правительства. Об этом он написал в письме к грузинскому президенту Саломе Зурабишвили, которое она выложила на своей Facebook-странице.

Президент США направил свое письмо по случаю 16-й годовщины начала войны в Грузии.

«Я разочарован антидемократическими действиями грузинского правительства, примером которых является закон в кремлевском стиле об «иностранных агентах», и ложные заявления грузинских чиновников, противоречащие нормам членства в ЕС и НАТО», – заявил Байден.

Несмотря на эти шаги грузинского правительства, отметил президент США, Соединенные Штаты остаются преданными грузинскому народу и его евроатлантическим стремлениям.

«Я также хотел бы отметить четкую волю грузинского народа, который продолжает заявлять о своих евроатлантических стремлениях. Соединенные Штаты приветствуют непоколебимую приверженность народа Грузии демократическому будущему, в котором гражданское общество играет активную роль в формулировании различных взглядов и мнений», – подчеркнул Байден.

31 июля Госдеп США объявил, что Соединенные Штаты приостанавливают помощь для правительства Грузии на более чем $95 млн.