Молдова опасается прекращения поставок газа

Правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы ввела превентивные меры в связи с риском прекращения поставок российского газа через газораспределительную станцию Суджа в Курской области России , сообщило правительство страны.

«В контексте информации, представленной Министерством энергетики о потенциальном риске прекращения поставок природного газа в результате военных действий в районе трансграничного пункта соединения между Российской Федерацией и Украиной принято решение принять превентивные меры для обеспечения энергетической безопасности страны», - сообщил сайт молдавского кабинета.

«Члены комиссии установили, что в настоящее время нет никаких отключений или рисков немедленных отключений. Установление режима тревоги даст ответственным учреждениям необходимые рычаги для тщательного мониторинга и быстрого вмешательства в случае необходимости», - говорится в сообщении.