Bakcell представляет дебетовую карту с самой широкой партнерской сетью

Bakcell, крупнейший частный мобильный оператор Азербайджана, запускает свою первую дебетовую карту — Bakcell Card. Bakcell Card создана в сотрудничестве с ведущим банком страны, Kapital Bank, и обладает самой широкой сетью партнеров среди дебетовых карт.

Каковы преимущества Bakcell Card?

С Bakcell Card абоненты смогут получать до 30% кэшбэка в магазинах-партнерах. Карта предоставляется бесплатно, и комиссии за переводы и снятие наличных не взимаются. Владельцы карт также смогут воспользоваться специальными акциями Bakcell и преимуществами Ulduzum Premium. Кроме того, при пополнении баланса номера через приложение Bakcell абоненты будут получать специальные бонусы в виде дополнительного интернет-пакета данных.

Как получить Bakcell Card?

Bakcell Card можно легко заказать в трех валютах: AZN, USD, и EUR через приложение Bakcell. Дебетовая карта доступна как в цифровом, так и в физическом формате. При заказе физической карты ее можно доставить на указанный клиентом адрес или получить в указанном филиале Капитал Банка. Все абоненты с активным номером Bakcell могут бесплатно заказать Bakcell Card.

Чтобы заказать Bakcell Card через приложение Bakcell, перейдите по ссылке: https://onelink.to/bakcell.

Bakcell Card является первым финтех-продуктом (финансовые технологии) компании Bakcell, предоставляющим абонентам инновационные продукты и услуги. В ближайшее время компания планирует предложить абонентам ряд новых продуктов.

Список магазинов-партнеров можно найти по этой ссылке: https://birbank.az/partners.