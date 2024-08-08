Кадыров пообещал «хорошие результаты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался журналистам «о сроках остановки» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.
«Подождите два-три дня, будут хорошие результаты», - заявил Кадыров.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сказал, что украинские военные, прорвавшиеся в Курскую область, «прошли мимо» опорных пунктов чеченского подразделения «Ахмат», которое должно было защищать границу. По его словам, «ничего критического и трагического» в регионе не произошло, хотя ситуация на месте оказалась более «обширна», чем он думал.