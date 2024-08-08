Иранские ракеты поумнели

Противокорабельные крылатые ракеты, оснащенные технологиями искусственного интеллекта, поступили на вооружение ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции. Об этом сообщил командующий ВМС КСИР контр-адмирал Алиреза Тангсири.

«Повышенное внимание [при разработке ракет] уделялось точности целеуказания и уверенности в успешности ведения радиоэлектронной борьбы. В ракетах установлены системы ИИ», - сказал он на презентации новых видов вооружений, которую транслировал телеканал IRIB.

Ракеты оснащены фугасной боевой частью и обладают способностью легко скрываться от радаров. Удар этого боеприпаса «наносит серьезные повреждения, ведет к потоплению кораблей противника» и считается «самым современным» средством поражения надводных и подводных целей, говорится в заявлении ВМС КСИР. Название крылатой ракеты не приводится.

Кроме того, иранские корабли оснастили новыми ракетными комплексами со снарядами средней и большой дальности, ударными и разведывательными дронами, а также беспилотниками с установленными комплексами радиоэлектронной борьбы.