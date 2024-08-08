Сыну Джигарханяна выстрелили в голову

Сын народного артиста СССР Армена Джигарханяна Степан, получивший ранение в результате обстрела в США, рассказал о своем самочувствии.

Степан сообщил, что находится дома и чувствует себя нормально. «Повезло, что пуля прошла по касательной, поэтому тяжкого вреда не причинила», - пояснил он.

Сын артиста отметил, что получил сотни сообщений от знакомых после случившегося. Он заверил всех, что «не собирается умирать».

Ранее Джигарханян-младший сообщил, что проходит реабилитацию в домашних условиях, поскольку «американские врачи отказались лечить его бесплатно». Он отметил, что «ночь в госпитале стоила 36 тысяч долларов».

Степан Джигарханян случайно стал свидетелем конфликта местных преступных банд в Лас-Вегасе. В него выстрелили из едущего автомобиля. Одна из пуль пролетела мимо, вторая задела голову по касательной.