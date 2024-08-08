Убил жену брата в больнице

В Сумгаите мужчина убил 23-летнюю жену брата в больнице.

В ответ на запрос haqqin.az в Сумгаитском медицинском центре заявили, что жительница города Сумгаита (2001 г.р.) 7 августа была госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи Сумгаитского медицинского центра. Врачи установили, что женщина упала с высоты, у нее был выявлен перелом левой лопатки и ушиб левого коленного сустава. Ее поместили в травматологическое отделение и оказали соответствующую медицинскую помощь. Полиция была проинформирована об инциденте.

В пятницу, 9 августа, один из членов семьи молодой женщины пришел в больницу навестить ее. Он вошел в палату. Во время беседы мужчина нанес ей удар колюще-режущим инструментом. Пациентке, раненной в область шеи, медицинским персоналом была оказана срочная необходимая медицинская помощь, однако спасти ее жизнь не удалось. Об инциденте немедленно сообщили в правоохранительные органы, идет расследование. Тело женщины передали в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии (Сумгаитское отделение).

В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что следствием были выявлены серьезные подозрения, что Исраил Расулов (1998 г.р) умышленно убил ножом свою родственницу Джамилю Расулову. В Сумгаитской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана. Расулов задержан в качестве подозреваемого по этому делу.