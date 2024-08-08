Госслужащие будут работать четыре дня в неделю

Департамент управления человеческими ресурсами правительства Дубая выбрал 15 государственных учреждений для участия в эксперименте по введению четырехдневной рабочей недели. Для сотрудников этих учреждений также предусмотрено сокращение рабочего дня до семи часов, сообщила пресс-служба правительства.

Эксперимент продлится с 12 августа по 30 сентября. В течение этого времени сотрудники участвующих в пилотном проекте учреждений будут получать полную зарплату, но при этом проводить в офисе или работать из дома на день меньше. Инициатива правительства, получившая название «Наше гибкое лето», распространяется только на госслужащих. Компании частного сектора в эксперименте не участвуют.

«Мы рады сообщить, что Департамент управления человеческими ресурсами запускает инициативу «Наше гибкое лето», которая соответствует лучшим международным практикам и нашим усилиям по созданию гибкой рабочей среды, позволяющей государственным служащим поддерживать баланс между работой и личной жизнью. Инициатива направлена на повышение качества жизни сотрудников и содействие рациональному использованию государственных ресурсов», - приводит пресс-служба слова главы департамента Абдаллы Али бен Заида аль-Фаласи.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, после 30 сентября департамент проанализирует результаты эксперимента, что позволит оценить эффективность четырехдневной рабочей недели. Ведомство также подготовит соответствующие рекомендации по масштабированию инициативы или введению других изменений в режим работы государственных учреждений, подчиняющихся правительству Дубая.