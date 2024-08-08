Иран приступил к формированию интернационального подразделения «Силы Касема Сулеймани», которые будут организованы по примеру КСИР и состоять из десяти тысяч боевиков из иранских прокси-групп, набранных в Йемене, Ливане, Ираке и Сирии.

С вольницей и партизанщиной в рядах иракских прокси-групп пора заканчивать, решили в Тегеране. Слишком уж непредсказуемый контингент там собрался, никогда не знаешь, чего от него ждать, да и исполнительская дисциплина хромает: им конкретный приказ отдаешь, а они начинают думать, исполнять его или нет. Бардак получается, никакой сознательности.

Да и договариваться с каждым лидером прокси стало затруднительно. Это раньше они были никто, бедняки с окраин, которым вербовщики из КСИР дали автомат, немного денег и указали, в кого стрелять, а выживешь ты или нет – на то воля Всевышнего.

Тысячи их полегло – а тех, кто выжил, поджидало новое испытание. Оружие дало им власть и чувство превосходства над другими. А поскольку у них в анамнезе была нищета и бесправие, то они тут же кинулись закрывать этот гештальт. Там отнимали бизнес, дома и землю, там - создавали свои мелкие отряды, назначая командирами, естественно, себя, и вновь начинали набивать себе карманы.

И посчитали, что жизнь удалась, самомнение взлетело до небес, трансформировавшись в чувство собственного величия, когда о благодарности КСИР и Ирану, поднявшим тебя из грязи, быстро забылось. Теперь Тегерану надо было не отдавать приказы, а каждого уговаривать, упрашивать. Причем за собственные деньги. А вот ему это надо?