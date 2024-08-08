Иран выдвигает новую армию: «вооруженные силы Касема Сулеймани» наша корреспонденция
Иран приступил к формированию интернационального подразделения «Силы Касема Сулеймани», которые будут организованы по примеру КСИР и состоять из десяти тысяч боевиков из иранских прокси-групп, набранных в Йемене, Ливане, Ираке и Сирии.
С вольницей и партизанщиной в рядах иракских прокси-групп пора заканчивать, решили в Тегеране. Слишком уж непредсказуемый контингент там собрался, никогда не знаешь, чего от него ждать, да и исполнительская дисциплина хромает: им конкретный приказ отдаешь, а они начинают думать, исполнять его или нет. Бардак получается, никакой сознательности.
Да и договариваться с каждым лидером прокси стало затруднительно. Это раньше они были никто, бедняки с окраин, которым вербовщики из КСИР дали автомат, немного денег и указали, в кого стрелять, а выживешь ты или нет – на то воля Всевышнего.
Тысячи их полегло – а тех, кто выжил, поджидало новое испытание. Оружие дало им власть и чувство превосходства над другими. А поскольку у них в анамнезе была нищета и бесправие, то они тут же кинулись закрывать этот гештальт. Там отнимали бизнес, дома и землю, там - создавали свои мелкие отряды, назначая командирами, естественно, себя, и вновь начинали набивать себе карманы.
И посчитали, что жизнь удалась, самомнение взлетело до небес, трансформировавшись в чувство собственного величия, когда о благодарности КСИР и Ирану, поднявшим тебя из грязи, быстро забылось. Теперь Тегерану надо было не отдавать приказы, а каждого уговаривать, упрашивать. Причем за собственные деньги. А вот ему это надо?
Был бы жив Касем Сулеймани, все было бы по-другому. Он-то умел обращаться с этой вольницей и прижать их к ногтю, они при нем по струночке ходили. Но вот его не стало и в КСИР не нашлось равных ему по организаторским способностям. Его преемники пробовали с прокси и так и этак, но ничего не получалось.
И нынешнее иранское руководство решило пойти иным путем – отобрать из личного состава прокси десять тысяч – самых испытанных, перспективных и лояльных. Прогнать их через интенсивные курсы боевой подготовки и идеологической обработки, сформировать из них интернациональную бригаду по образцу КСИР. С железной исполнительской дисциплиной, формой, собственным уставом и прочими атрибутами полноценного воинского подразделения.
Кстати, то, что они будут называться «Силами Касема Сулеймани», не только идеологическая отсылка к образу легендарного генерала. Но и вполне недвусмысленный намек на то, что исполнительская дисциплина в этом подразделении будет такая же, как и в старом образце «Аль-Кудс», когда за невыполнение приказа, а паче того измену существовало лишь одно наказание.
И вот ведь что интересно. Если у иранцев с этими «силами» все получится, то это станет наилучшим ответом Израилю, с формами и масштабами которого в Тегеране до сих пор не определились. Успешным ответом прямо по классическому учебнику сэра Бэзила Лиддела Гарта «Стратегия непрямых действий». Поскольку такая военная сила, идеологически мотивированная и хорошо подготовленная для проведения спецопераций, может натворить немало дел.