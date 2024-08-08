Икрам Нур, автор haqqin.az, Тегеран 16:10

Иран и «Хезболла» в очередной раз отложили удар по Израилю на сегодня, пятницу, 9 августа.

За время, что длится пауза с иранской «отложенной местью», американцы сумели завести в регион новую авианосную группировку, сосредоточить около четырех тысяч своих морпехов, не считая истребителей и средств ПВО и РЭБ. Попутно договорившись с монархиями Залива, что те окажут им посильную помощь в отражении иранской атаки на Израиль. Еврейское государство за это же время сумело «перезарядить» свой «Железный купол», постаравшись закрыть в нем возможные бреши, а также провести мобилизацию всех служб быстрого реагирования, включая медиков и пожарных. Иными словами, израильтяне сделали все, чтобы по возможности минимизировать ущерб от возможного иранского удара. А что же Тегеран и его верный Насралла? Да все по-прежнему, изощряются в воинственной риторике, не забывая при этом торговаться: «А что вы нам дадите, если мы проявим сдержанность и наш удар будет носить чисто декоративный характер?»

Не стоит винить их в каком-то лукавстве – таковы правила восточной дипломатии – затягивание с ответом служит инструментом стабилизации ситуации. И здесь подъем ставок может привести к деэскалации, тем более если оппоненту предоставляется время для подготовки к минимизации ущерба. А потом и ответ вроде следует, но какой-то декоративный, с элементами буффонады. И казавшаяся вчера трагической ситуация, чуть ли не предвестник апокалипсиса на время, до следующего раза стихает. А стороны делают вид, как будто ничего и не было - дескать, вы пошутили, а мы посмеялись. И это всегда надо иметь в виду, когда обсуждается какой-либо конфликт на Ближнем Востоке. Так и сейчас – и Иран, и Израиль боятся большой войны. Но показать этого не могут, а потому мечут громы и молнии с высоких трибун, в глубине души молясь: лишь бы другая сторона не поверила, что мы готовы идти до конца.