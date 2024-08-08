Сегодня Иран может ударить по Израилю горячая тема
Иран и «Хезболла» в очередной раз отложили удар по Израилю на сегодня, пятницу, 9 августа.
За время, что длится пауза с иранской «отложенной местью», американцы сумели завести в регион новую авианосную группировку, сосредоточить около четырех тысяч своих морпехов, не считая истребителей и средств ПВО и РЭБ. Попутно договорившись с монархиями Залива, что те окажут им посильную помощь в отражении иранской атаки на Израиль.
Еврейское государство за это же время сумело «перезарядить» свой «Железный купол», постаравшись закрыть в нем возможные бреши, а также провести мобилизацию всех служб быстрого реагирования, включая медиков и пожарных. Иными словами, израильтяне сделали все, чтобы по возможности минимизировать ущерб от возможного иранского удара.
А что же Тегеран и его верный Насралла? Да все по-прежнему, изощряются в воинственной риторике, не забывая при этом торговаться: «А что вы нам дадите, если мы проявим сдержанность и наш удар будет носить чисто декоративный характер?»
Не стоит винить их в каком-то лукавстве – таковы правила восточной дипломатии – затягивание с ответом служит инструментом стабилизации ситуации. И здесь подъем ставок может привести к деэскалации, тем более если оппоненту предоставляется время для подготовки к минимизации ущерба.
А потом и ответ вроде следует, но какой-то декоративный, с элементами буффонады. И казавшаяся вчера трагической ситуация, чуть ли не предвестник апокалипсиса на время, до следующего раза стихает. А стороны делают вид, как будто ничего и не было - дескать, вы пошутили, а мы посмеялись. И это всегда надо иметь в виду, когда обсуждается какой-либо конфликт на Ближнем Востоке.
Так и сейчас – и Иран, и Израиль боятся большой войны. Но показать этого не могут, а потому мечут громы и молнии с высоких трибун, в глубине души молясь: лишь бы другая сторона не поверила, что мы готовы идти до конца.
Кстати, Израилю в этом отношении проще. Их основной союзник, США, обладает немалой стратегической выдержкой. Да и на Ближнем Востоке он присутствует давно, с кем только там не работал, а попадались откровенные психопаты, один Саддам Хусейн чего стоил, что предполагает и опыт, и понимание того, как там все обстоит на самом деле.
Ирану сложнее, поскольку его нынешние союзники по «Оси сопротивлений», прежде всего хуситы и иракские ополченцы, персонажи пока еще совершенно безбашенные и в политике новички, можно сказать, только к ней причастившиеся. Неофиты, одним словом. Про таких людей можно сказать только одно: Всевышний щедро оделил их усердием, но обделил разумом, могут и сами широкомасштабный конфликт спровоцировать, а Ирану потом его срочно гасить и расхлебывать последствия.
А он еще с характером и масштабом ответного удара не определился. И не со всеми договорился о том, что будет, если он вновь ограничится постановочным «ответным сокрушительным ударом». И пока в Тегеране прикидывают все плюсы и минусы, а там тоже есть весьма влиятельная «партия мира», которая не сидит сложа руки, «месть Израилю» поставлена на паузу.