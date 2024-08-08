Страны Восточной Европы испытывают трудности с пополнением рядов своих вооруженных сил, что не позволяет им подготовиться к военному конфликту с Россией, который они считают вероятным. Для противостояния с РФ страны НАТО хотят создать от 35 до 50 дополнительных бригад, сообщило агентство Reuters.

По информации издания, проблемы с набором военнослужащих испытывают Венгрия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия. В частности, Прага уже несколько лет не может достичь целевых показателей по пополнению армии и с трудом поддерживает численность войск. Агентство отмечает, что в 2021 году чехи выполнили план по набору военнослужащих лишь на 56%, в 2022-м - на 85%. «Мы ничего не можем сделать без людей: если мы модернизируем оборудование, но не имеем достаточного числа компетентных и мотивированных людей, это все пустая трата денег», - приводит Reuters слова начальника Генерального штаба ВС Чехии Карела Рехка.

Согласно сведениям агентства, правительство Румынии начало активный набор на военную службу после того, как последние данные Минобороны показали, что нехватка офицеров составляет 43%, а рядового состава - 23%.

8 июля Reuters со ссылкой на неназванного военного НАТО сообщило, что альянс разрабатывает обновленные военные планы с учетом опыта конфликта в Украине. Они предусматривают, что блоку потребуются от 35 до 50 дополнительных бригад, чтобы отразить гипотетическое наступление со стороны России. По информации агентства, НАТО может столкнуться с трудностями при формировании такого количества бригад, каждая из которых включает в себя от трех тысяч до 7 тысяч военнослужащих.