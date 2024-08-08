Фицо заявил о новых покушениях

Покушение может быть совершено на любого представителя правительственной коалиции Словакии. Ответственность за это ляжет на либеральную оппозицию в парламенте, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в видеообращении, размещенном на его странице в соцсети Facebook.

«Покушением на меня (15 мая) ничего не завершилось, так как оппозиция не получила желаемую возможность моим устранением разрушить правительство и вызвать досрочные парламентские выборы», - сказал премьер.

По его мнению, покушение может совершить неуравновешенный сторонник оппозиции под воздействием клеветы отдельных политиков и либеральных СМИ в адрес коалиционного правительства.

Фицо напомнил, что оппозиция наметила на 13 августа в Братиславе митинг под лозунгом отставки министра культуры Мартины Шимковичовой, которую упрекают в авторитарном стиле руководства. Премьер выступил в поддержку министра, которая была вынуждена сменить место жительства из-за нападок.