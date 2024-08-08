Исторический шанс Альфонсо Домингеса! Ночной финал против узбекского боксера

После завершения теннисного турнира на легендарную арену переехали боксеры. В центре крытого корта установлен ринг, на который начиная с 6 августа выходят сильнейшие спортсмены планеты. Сегодня здесь состоится финал в том числе и в весовой категории до 92 кг, в котором встретятся представитель Азербайджана Альфонсо Домингес и узбек Лазизбек Мулложонов. Бой начнется, когда в Азербайджане будет уже за полночь - в 00:34 по бакинскому времени.

Бронзовый призер Олимпиады в Токио, чемпион мира-2021 и победитель Евроигр-2019 29-летний азербайджанский кубинец Лорен Берто Альфонсо Домингес на пути к финалу победил 2-кратного олимпийского чемпиона с Кубы Хулио Сезара Ля Круз Перазу, чемпиона Азии-2022 казаха Айбека Оралбая и призера чемпионатов мира и Европы, а также Европейских игр испанца Энмануэля Рейеса Пла.

25-летний Лазизбек Мулложонов - бронзовый призер чемпионата мира-2023 и чемпион Азии-2022. Он одолел соперников из Италии, Бразилии и Таджикистана.