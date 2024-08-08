Исторический шанс Альфонсо Домингеса! Ночной финал против узбекского боксера
Самое главное событие сегодняшнего олимпийского дня для азербайджанского спорта состоится на знаменитом Roland Garros.
После завершения теннисного турнира на легендарную арену переехали боксеры. В центре крытого корта установлен ринг, на который начиная с 6 августа выходят сильнейшие спортсмены планеты. Сегодня здесь состоится финал в том числе и в весовой категории до 92 кг, в котором встретятся представитель Азербайджана Альфонсо Домингес и узбек Лазизбек Мулложонов. Бой начнется, когда в Азербайджане будет уже за полночь - в 00:34 по бакинскому времени.
Бронзовый призер Олимпиады в Токио, чемпион мира-2021 и победитель Евроигр-2019 29-летний азербайджанский кубинец Лорен Берто Альфонсо Домингес на пути к финалу победил 2-кратного олимпийского чемпиона с Кубы Хулио Сезара Ля Круз Перазу, чемпиона Азии-2022 казаха Айбека Оралбая и призера чемпионатов мира и Европы, а также Европейских игр испанца Энмануэля Рейеса Пла.
25-летний Лазизбек Мулложонов - бронзовый призер чемпионата мира-2023 и чемпион Азии-2022. Он одолел соперников из Италии, Бразилии и Таджикистана.
Альфонсо Домингес уже стал первым азербайджанским боксером, дважды завоевавшим медаль на Олимпиадах. Но у него есть прекрасный шанс принести Азербайджану первое олимпийское золото в боксе.
Помимо этого, победа Альфонсо станет исторической для всего азербайджанского спорта - три золота на Олимпиадах мы никогда еще не брали.
Напомним, золото в Париже Азербайджану принесли дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг), серебряной медали удостоился таэквондист Гашим Магомедов (58 кг), а бронзу добыл борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг).